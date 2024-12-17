Advertisement

أخبار عاجلة

كتائب القسام : فجرنا منزلا مفخخا وأوقعنا 11 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
17-12-2024 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: استهدفنا دبابة من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم قرب منطقة الصفطاوي في جباليا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
17/12/2024 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 صهيونية بقذيفة تاندوم في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة
lebanon 24
17/12/2024 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا
lebanon 24
17/12/2024 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة
lebanon 24
17/12/2024 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:38 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:29 | 2024-12-17
12:28 | 2024-12-17
12:26 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24