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نتنياهو: سنبقى في هذه النقطة المهمة بقمة جبل الشيخ حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:29
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