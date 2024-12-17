وزير الدفاع الإسرائيلي: وجودنا في جبل الشيخ يعزز الردع ضد المعارضين في دمشق الذين يدعون أنهم يمثلون وجهًا معتدلاً وهم في الواقع أعضاء في التيارات الإسلامية الأكثر تطرفا

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