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الطيران الإسرائيلي يقصف عدة منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

Lebanon 24
17-12-2024 | 19:13
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