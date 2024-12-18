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موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي: تكلفة عدم تجنيد الحريم في الجيش تقدر بـ 6% من الإنفاق الدفاعي لعام 2024

Lebanon 24
18-12-2024 | 01:22
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