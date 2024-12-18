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مصدر أميركي لسكاي نيوز عربية : إدارة ترامب تشدد على ضرورة استمرار قانون قيصر إلى حين التأكد من سلامة الأوضاع في سوريا

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:04
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