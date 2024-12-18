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النائب فريد هيكل الخازن من بكركي: نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مثمرة وتُنتج رئيسًا للجمهورية ووضعت الراعي في جو المشاورات التي أقوم بها والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:06
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