النائب فريد هيكل الخازن من بكركي: نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مثمرة وتُنتج رئيسًا للجمهورية ووضعت الراعي في جو المشاورات التي أقوم بها والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر

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