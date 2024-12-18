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القناة 13 الإسرائيلية: تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب كورونا والحرب وواحد من كل 5 إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:13
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