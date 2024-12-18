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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون: أكدنا للإدارة الجديدة في سوريا دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:50
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