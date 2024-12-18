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بيدرسون: الصراع لم ينته بعد في سوريا وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:51
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