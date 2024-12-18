Advertisement

أخبار عاجلة

سوليفان: نتنياهو أوضح أن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق لذا على حماس أن تلتزم بالإفراج عن الرهائن بالمرحلة الأولى

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر: حماس وافقت على عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق
lebanon 24
18/12/2024 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: سوليفان سيزور إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق التبادل مع حماس
lebanon 24
18/12/2024 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بايدن أكد في اتصال مع نتنياهو الثلاثاء الماضي أنه بات بالإمكان التقدم في ملف الرهائن في غزة بعد اتفاق التهدئة في لبنان
lebanon 24
18/12/2024 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: اتفاق نتنياهو مع حزب الله الآن هو تكرار لاتفاقه مع حماس عام 2018
lebanon 24
18/12/2024 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:17 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24