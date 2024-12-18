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الرئاسة الفرنسية: ماكرون وأردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة حصول انتقال سلمي في سوريا يحترم كل الطوائف

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:05
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