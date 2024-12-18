Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الروسي: مخاطر تخلقها الدول الغربية على حدودنا قد تؤدي لبحث استخدام موسكو للأسلحة النووية

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تكن كارثية
lebanon 24
18/12/2024 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للنظر في أي مقترحات من واشنطن لإعادة العلاقات إلى طبيعتها
lebanon 24
18/12/2024 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: الغرب يدمر نفسه بسبب العقوبات غير القانونية وإساءة استخدام الدولار
lebanon 24
18/12/2024 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: بدأنا اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية لهيئة تحرير الشام والاتصالات بناءة
lebanon 24
18/12/2024 21:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:17 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24