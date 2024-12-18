Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تاس الروسية: إصابة 14 شخصا بينهم 3 في حالة خطيرة جراء تصادم قطارين بالقرب من مورمانسك شمالي البلاد

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 6 وإصابة 50 شخصا بينهم 10 في حالة خطرة من جراء عملية الدهس قرب غليلوت
lebanon 24
18/12/2024 21:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: مقتل 18 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة 6 آخرين جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام من 27 تشرين الثاني حتى أمس
lebanon 24
18/12/2024 21:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي البلاد
lebanon 24
18/12/2024 21:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 20 شخصا حالة 3 منهم خطيرة قرب مجد الكروم في الجليل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان
lebanon 24
18/12/2024 21:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:17 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24