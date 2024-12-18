Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: أدين بشدة الهجوم المعادي للسامية على كنيس بيت تيكفا في مونتريال في كندا

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الأسترالية: نعارض قرار الكنيست الإسرائيلي بتقييد عمل الأونروا بشدة
lebanon 24
18/12/2024 21:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت: أدين بشدة إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء
lebanon 24
18/12/2024 21:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت خلال استقبالي مستشار الخارجية والأمن الألماني رغبتنا بالتوصل لصفقة في أسرع وقت
lebanon 24
18/12/2024 21:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني وانغ يي: سنواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي
lebanon 24
18/12/2024 21:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:17 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:15 | 2024-12-18
14:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24