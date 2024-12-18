الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إن لبنان هو صديق لتركيا منذ سنين وقد تعرض في الآونة الأخيرة للقصف من قبل إسرائيل

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