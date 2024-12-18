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أردوغان: من دون وقف إطلاق النار في لبنان وغزة فإنه لا يمكننا تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:37
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