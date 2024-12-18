Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: عند كل محطة مفصلية يمر لها لبنان تكونون السند والعضد على المستويات كافة

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إن لبنان هو صديق لتركيا منذ سنين وقد تعرض في الآونة الأخيرة للقصف من قبل إسرائيل
lebanon 24
19/12/2024 01:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاجتماع الموسع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي واعضاء الوفدين اللبناني والتركي ويلي المحادثات لقاء صحافي مشترك
lebanon 24
19/12/2024 01:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سيمون أبي رميا خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا: دولة الرئيس يتحدث باسم كل لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
19/12/2024 01:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما: نشكر إيطاليا على دعمها المستمر للبنان وجيشه
lebanon 24
19/12/2024 01:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-12-18
17:50 | 2024-12-18
17:26 | 2024-12-18
17:24 | 2024-12-18
17:22 | 2024-12-18
17:20 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24