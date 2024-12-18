ميقاتي: نحن نقدر لفخامتكم روح الأخوة التي نلمسها لديكم تجاه وطننا وشعبنا ونعتز بالعلاقات الوطيدة بين بلدينا وشعبينا وبتشجيعكم الشخصي على تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة

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