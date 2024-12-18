ميقاتي: في اجتماعنا بفخامتكم اليوم بحضور السادة الوزراء من البلدين وهو ليس الاجتماع الاول من نوعه لمسنا احاطتكم الواسعة ومتابعتكم الدؤوبة والتفصيلية لكل ما من شأنه ان يدعم لبنان

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