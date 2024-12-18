Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لقد عانى وطننا ولا يزال يعاني الكثير جراء العدوان الاسرائيلي عليه الذي ترك منذ اشهر تداعيات بشرية واقتصادية ومالية واجتماعية لم تعد خافية على أحد

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله المفتي دريان: المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي
lebanon 24
19/12/2024 01:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مما لا شك فيه ان دعمكم اساسي لوقف العدوان في هذا المجال وانتم تملكون شبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية ما قد يعجّل في وقف العدوان نهائيا والانصراف الى ترميم القيم الانسانية التي انتهكت على نطاق واسع في وطننا وبين اهلنا
lebanon 24
19/12/2024 01:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نسعى جاهدين لحل المشكلات والقضايا التي يعانون منها على الحدود كما يعاني منها أهلنا في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية وعلى مدى جغرافية المعاناة والاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
19/12/2024 01:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الابيض: 3402 شهيد و14655 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي بعد 15 أيلول
lebanon 24
19/12/2024 01:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-12-18
17:50 | 2024-12-18
17:26 | 2024-12-18
17:24 | 2024-12-18
17:22 | 2024-12-18
17:20 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24