ميقاتي: لقد عانى وطننا ولا يزال يعاني الكثير جراء العدوان الاسرائيلي عليه الذي ترك منذ اشهر تداعيات بشرية واقتصادية ومالية واجتماعية لم تعد خافية على أحد

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