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ميقاتي: العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلاً عسكريا بشكل مباشر من خلال الخروقات اليومية لورقة الالتزامات الخاصة بوقف اطلاق النار

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:39
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