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ميقاتي: نتمنى للشعب السوري الشقيق الحرية والاستقرار ونؤكد على وحدة سوريا وشعبها وسيادتها الكاملة على اراضيها

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:40
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