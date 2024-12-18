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ميقاتي: أوكد في هذا المجال على علاقاتنا وعملنا المشترك لاجل افضل العلاقات بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:41
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