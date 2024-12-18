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ميقاتي: لبنان يمر بازمة تكاد تكون الاسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولكن الاتكال دائما على الله ودعم أصدقاء لبنان وأنتم في الطليعة

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:42
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ميقاتي: ادعو بلدان الاقليم والعالم الى احترام خصوصية لبنان ودعمه كنموذج تعددي يقتدى به في كافة المجتمعات التعددية وهو يدعو ايضا الى الامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية عبر دعم هذه الفئة او تلك بل دعم لبنان الدولة والكيان
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