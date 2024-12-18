ميقاتي: لبنان يمر بازمة تكاد تكون الاسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولكن الاتكال دائما على الله ودعم أصدقاء لبنان وأنتم في الطليعة

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