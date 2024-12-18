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مندوب الجزائر في مجلس الأمن: مطالبة مسؤولين إسرائيليين ضم الضفة الغربية تهدد أي آفاق للسلام

Lebanon 24
18-12-2024 | 12:02
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