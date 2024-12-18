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نواب المعارضة: نقارب جلسة 9 كانون الثاني بجدية مطلقة والتعاطي مع الاستحقاق يجب أن يؤدي إلى انتخاب رئيس يكون مقدمة لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
18-12-2024 | 12:17
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البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة: 9 كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة
lebanon 24
19/12/2024 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل
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19/12/2024 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان خلال لقائه ميقاتي: اردت القيام بهده الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل
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19/12/2024 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: ميقاتي قال خلال الجلسة إننا نقدر تحديد بري 9 كانون الثاني المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية
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19/12/2024 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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