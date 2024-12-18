Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن قادة وجنود إسرائيليين خدموا في غزة: هناك سلطة غير محدودة ممنوحة للقادة في غزة

Lebanon 24
18-12-2024 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: مجموعاة كاملة من الجنود الإسرائيليين تهب لقتل شخص واحد يمر في نتساريم وتمطره بوابل من الرصاص حتى قتله وسط ضحك الجميع
lebanon 24
19/12/2024 01:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الشاباك وضباط كبار في الجيش التقوا مدير المخابرات الأردنية العامة وكبار القادة العسكريين الأردنيين للتنسيق بشأن الوضع في سوريا
lebanon 24
19/12/2024 01:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من وزير الدفاع الإسرائيلي للقادة في سوريا!
lebanon 24
19/12/2024 01:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حينما تسقط حمص من المتوقع أن يدخل الإسرائيليون بمنطقة عازلة داخل سوريا عبر الجولان والتمركز هناك إلى حين قيام سلطة واضحة المعالم في سوريا
lebanon 24
19/12/2024 01:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-12-18
17:50 | 2024-12-18
17:26 | 2024-12-18
17:24 | 2024-12-18
17:22 | 2024-12-18
17:20 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24