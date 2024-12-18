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الخارجية الإيرانية: نحن على اتصال مع كافة الأطراف التي لها اتصالات مع سوريا

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:21
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