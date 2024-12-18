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مجلس الشيوخ الأميركي يرسل إلى الرئيس بايدن مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 895 مليار دولار (الحرة)

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:29
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