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الخارجية الأميركية: نواصل تقييم الوضع في سوريا قبل إرسال موظفين أميركيين إلى هناك

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:55
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