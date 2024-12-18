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فرنجية: محبة الناس هي التي تدوم فهي رصيدنا وقوّتنا الذاتية مُستمدَّة من شعبنا

Lebanon 24
18-12-2024 | 14:02
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