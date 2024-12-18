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وزير الخارجية العراقي: الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة

Lebanon 24
18-12-2024 | 15:13
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