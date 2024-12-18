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سرايا القدس- كتيبة طولكرم: استهدفنا بعبوة ناسفة آليات العدو في بلدة عنبتا شرقي طولكرم وحققنا إصابات مؤكدة

Lebanon 24
18-12-2024 | 15:59
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