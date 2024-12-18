Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: لا يمكنني التخمين بشأن احتمال نجاح وقف إطلاق النار في غزة لكن يجب أن يحدث ذلك

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيليّ: نستعدّ لاحتمال عدم نجاح تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
19/12/2024 01:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "الخارجية" الأميركية: تم تضييق الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وينبغي أن نتجاوز ما تبقى منها
lebanon 24
19/12/2024 01:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نتواصل مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا وعملنا على التوصل لوقف لإطلاق النار في منبج
lebanon 24
19/12/2024 01:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: من أتى باتفاق وقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية هو الجانب الأميركي ونحنُ وافقنا عليه بعدما وضعنا ملاحظاتنا بشأن نقاط عديدة
lebanon 24
19/12/2024 01:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-12-18
17:50 | 2024-12-18
17:26 | 2024-12-18
17:24 | 2024-12-18
17:22 | 2024-12-18
17:20 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24