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"جيروسالم بوست" عن مصادر: حماس لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى الذين ترغب في إطلاق سراحهم

Lebanon 24
18-12-2024 | 19:01
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