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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بخط الملاحة

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:11
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