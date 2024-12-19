Advertisement

أخبار عاجلة

هيومن رايتس ووتش: على الحكومات والمنظمات الدولية دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة إسرائيل

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون
lebanon 24
19/12/2024 11:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 8 جنود على الأقل اضطروا للعودة من الخارج بعد تحذير الموساد من احتمال اعتقالهم على خلفية قرارات المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
19/12/2024 11:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق
lebanon 24
19/12/2024 11:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستستأنف مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه وحق غالانت
lebanon 24
19/12/2024 11:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:20 | 2024-12-19
04:18 | 2024-12-19
04:06 | 2024-12-19
04:06 | 2024-12-19
04:04 | 2024-12-19
04:03 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24