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أطباء بلا حدود: هناك علامات واضحة على التطهير العرقي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي

Lebanon 24
19-12-2024 | 02:00
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