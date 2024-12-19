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أطباء بلا حدود: هناك علامات واضحة على التطهير العرقي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي
Lebanon 24
19-12-2024
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02:00
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