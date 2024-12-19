مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل في دار الفتوى "اللقاء النيابي التشاوري المستقل" الذي يضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وألان عون وسيمون أبي رميا

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