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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع التركية: سنتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا في مكافحة الإرهاب
Lebanon 24
19-12-2024
|
04:20
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