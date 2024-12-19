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النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الراعي: تطرقنا إلى الأمور التي تهم المواطنين ومنها الفراغ في سدة الرئاسة وكان له موقفًا صريحًا لضرورة إتمام هذا الإستحقاق

Lebanon 24
19-12-2024 | 05:17
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