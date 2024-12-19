مولوي من المطار: المطلوبون من النظام السوري السابق صورهم معممة في قاعات الوصول وعند المنافذ وبالتالي لا يمكن أن يحدث خطأ أمني في مطار بيروت ونؤكد على تطبيق القوانين

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