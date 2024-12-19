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وسائل إعلام إسرائيلية: أعضاء كنيست ينظمون جولة قرب قطاع غزة في إطار مساع لدعم الاستيطان بالقطاع

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:08
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