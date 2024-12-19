رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: المطلوب العمل الجاد والمثابرة والتعاون وكلها تعابير نسمعها لكن علينا أنّ نعمل يدًّا واحدة فكلما كنّا يدّاً واحدة حتماً سننجح

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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: المطلوب العمل الجاد والمثابرة والتعاون وكلها تعابير نسمعها لكن علينا أنّ نعمل يدًّا واحدة فكلما كنّا يدّاً واحدة حتماً سننجح
Lebanon 24
19-12-2024
|
06:18
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