رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اعمال القمة الـ11 لـ"منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: لبنان اليوم يُعوّل كثيراً عليكم للوقوف إلى جانبه لتخطّي المصاعب التي تُواجهه

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