Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: هل يستقيم الحديث عن التنمية ونحن نشهد انتهاكاً لحرمة سيادتنا يوميا؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمية: الرئيس ميقاتي كان على اتّصال يوميّ بالمعنيين وبأصحاب النفوذ على مستوى العالم ونحن في الوزارة كان هاجسنا سلامة الطيران وهدفنا كان إبقاء مطار بيروت يعمل بشكل مستمرّ
lebanon 24
19/12/2024 18:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
 ميقاتي: إن الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي لن يعود اليها الامن والامان الا من خلال تطبيق القرارات الدولية وحماية وطننا وارضنا وسيادتنا وصون كرامة اهلنا
lebanon 24
19/12/2024 18:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أدعو الله أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل كما أوكد أننا نرى في تضحيات عسكريينا وصمود شعبنا الحافز الاساسي للاستمرار في المطالبة بحقنا في ارضنا وسيادتنا الكاملة عليها
lebanon 24
19/12/2024 18:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إنه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون ونحن اليوم أمام موقف تاريخي ووطني ونتبصر حلولاً للوضع المأسوي الذي نعيشه
lebanon 24
19/12/2024 18:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:25 | 2024-12-19
10:51 | 2024-12-19
10:51 | 2024-12-19
10:47 | 2024-12-19
10:42 | 2024-12-19
10:25 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24