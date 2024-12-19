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ميقاتي: بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 4000 شهيد بينهم 290 طفلاً و790 إمرأة وأكثر من 14 ألف جريح

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:42
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