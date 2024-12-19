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ميقاتي: لا تنمية من دون عدالة ونُعوّل على مؤتمركم اليوم لدعم لبنان

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:43
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ميقاتي في قمة "منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي": نُعوّل على مؤتمركم لدعم لبنان وملتزمون بالـ1701
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19/12/2024 18:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر باريس لدعم لبنان ينطلق غدا وماكرون يستقبل ميقاتي اليوم
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19/12/2024 18:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اعمال القمة الـ11 لـ"منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: لبنان اليوم يُعوّل كثيراً عليكم للوقوف إلى جانبه لتخطّي المصاعب التي تُواجهه
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19/12/2024 18:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في اجتماعنا بفخامتكم اليوم بحضور السادة الوزراء من البلدين وهو ليس الاجتماع الاول من نوعه لمسنا احاطتكم الواسعة ومتابعتكم الدؤوبة والتفصيلية لكل ما من شأنه ان يدعم لبنان
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19/12/2024 18:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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