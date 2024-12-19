Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: إسرائيل حققت هدفها الأساسي بتدمير حماس ومن مصلحتها أن تجد طريقة للخروج من غزة

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: على إسرائيل العمل على منع حماس من حكم غزة مجددا مع العمل على إعادة بناء القطاع
lebanon 24
19/12/2024 18:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حققت العملية هدفها بنجاح".. الحوثيون يستهدفون قاعدة جويّة إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي
lebanon 24
19/12/2024 18:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: شددت في إسرائيل على أهمية إيصال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب بطريقة توفر الأمن والاستقرار الدائمين
lebanon 24
19/12/2024 18:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أن بي سي عن بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها
lebanon 24
19/12/2024 18:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:25 | 2024-12-19
10:51 | 2024-12-19
10:51 | 2024-12-19
10:47 | 2024-12-19
10:42 | 2024-12-19
10:25 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24